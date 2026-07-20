“Para mí nada es imposible”: Naya Fácil viajará al norte para ayudar a los afectados por el sistema frontal

Aunque la influencer ya ha ayudado en otras emergencias y catástrofes, admitió que “es primera vez que me siento con las manos atadas” y pidió consejos.

Este lunes, Naya Fácil anunció que viajará rumbo al norte de Chile para llevar insumos a las personas que se encuentran atravesando el sistema frontal.

La influencer viajará acompañada de su pareja, Aarón Collao, y sus amigos, quienes ya empezaron a buscar un camión que pueda viajar junto a ellos.





Naya Fácil irá en ayuda de las personas en el norte

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya pidió ayuda para contactarse con una compañía de Bomberos en Coquimbo y Ovalle, para poder acceder a las zonas donde más se requiera ayuda y saber qué se necesita.

En esa misma línea, expuso: “Mi plan no es llegar y estorbar, necesito ir informada y llevar ayuda”.

Sin embargo, a pesar de tener experiencia ayudando en emergencias y catástrofes, Naya confesó que “creo que es primera vez que me siento con las manos atadas porque no sé cómo ayudar en este tipo de situaciones como más de agua”.

A ello se suma que su vehículo es eléctrico y la influencer no estaba segura de si iba a tener puntos de carga operativos durante el trayecto.

“Esta vez me siento como la primera vez que ayudé; no sé por dónde comenzar, no sé por dónde ayudar, no sé por dónde llegar, no sé cómo estará todo allá” , comentó.

Por otro lado, Naya reflexionó sobre lo que está ocurriendo con el sistema frontal: “Uno está bien en su casa, uno tiene un techo, tiene un alimento, tiene un cafecito y hay gente que lo está pasando re mal, lo está pasando super mal”.

“¿Y por qué no ayudar? ¿Por qué no viajar y ayudar? Para mí nada es imposible en la vida”, indicó la joven.

Por su parte, Aaron Collao, su pareja, publicó en su cuenta de Instagram: “Hoy salimos desde Santiago rumbo al norte para colaborar con las familias afectadas”.

“Si sabes qué insumos hacen más falta en este momento, escríbeme por mensaje; queremos ayudar de la mejor manera posible”, cerró.

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