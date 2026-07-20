“Para mí nada es imposible”: Naya Fácil viajará al norte para ayudar a los afectados por el sistema frontal
Aunque la influencer ya ha ayudado en otras emergencias y catástrofes, admitió que “es primera vez que me siento con las manos atadas” y pidió consejos.
Este lunes, Naya Fácil anunció que viajará rumbo al norte de Chile para llevar insumos a las personas que se encuentran atravesando el sistema frontal.
La influencer viajará acompañada de su pareja, Aarón Collao, y sus amigos, quienes ya empezaron a buscar un camión que pueda viajar junto a ellos.
Naya Fácil irá en ayuda de las personas en el norte
A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya pidió ayuda para contactarse con una compañía de Bomberos en Coquimbo y Ovalle, para poder acceder a las zonas donde más se requiera ayuda y saber qué se necesita.
En esa misma línea, expuso: “Mi plan no es llegar y estorbar, necesito ir informada y llevar ayuda”.
Sin embargo, a pesar de tener experiencia ayudando en emergencias y catástrofes, Naya confesó que “creo que es primera vez que me siento con las manos atadas porque no sé cómo ayudar en este tipo de situaciones como más de agua”.
A ello se suma que su vehículo es eléctrico y la influencer no estaba segura de si iba a tener puntos de carga operativos durante el trayecto.
“Esta vez me siento como la primera vez que ayudé; no sé por dónde comenzar, no sé por dónde ayudar, no sé por dónde llegar, no sé cómo estará todo allá”, comentó.
Por otro lado, Naya reflexionó sobre lo que está ocurriendo con el sistema frontal: “Uno está bien en su casa, uno tiene un techo, tiene un alimento, tiene un cafecito y hay gente que lo está pasando re mal, lo está pasando super mal”.
“¿Y por qué no ayudar? ¿Por qué no viajar y ayudar? Para mí nada es imposible en la vida”, indicó la joven.
Por su parte, Aaron Collao, su pareja, publicó en su cuenta de Instagram: “Hoy salimos desde Santiago rumbo al norte para colaborar con las familias afectadas”.
“Si sabes qué insumos hacen más falta en este momento, escríbeme por mensaje; queremos ayudar de la mejor manera posible”, cerró.
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