“Tenemos rabia”: Naya Fácil y su pareja enfrentaron ola de rumores tras compra de penthouse y respondieron con todo

“Vamos a aguantar todo; entre más funas y más cosas, vamos a estar más juntos; eso nos fortalece”, aseguró Aarón Collao.

Este lunes, Naya Fácil anunció que se compró un penthouse avaluado en más de $1.700 millones de pesos en el barrio El Golf, comuna de Las Condes.

Al respecto, sus seguidores encendieron las alarmas, luego de que sus amigos llegaran de sorpresa a verla, sin Aarón Collao, su pareja, quien además desapareció de redes sociales.





¿Qué pasó con Naya Fácil y su pareja?

Las especulaciones generaron diversas teorías, desde que la relación había terminado, hasta que Collao había bloqueado personas.

Minutos más tarde, el hombre llegó a ver a Naya y señaló: “Estamos conversando de muchas cosas. Tenemos hartas emociones, tenemos felicidad por tu logro y tenemos rabia por otras cosas”.

En esa misma línea, aclaró: “Por las cosas que aparecen ahí en la vida, pero vamos a aguantar todo; entre más funas y más cosas, vamos a estar más juntos; eso nos fortalece”.

Luego, Aarón ironizó: “Sí, chiquillos, sigan esforzándose, hagan más cosas y todo”, aludiendo a que nada externo iba a romper su relación amorosa con Naya.

Luego aclaró que su perfil no aparece en Instagram porque “me intentaron hackear, así que vamos a recuperarlo”.

“Todas estas conversaciones nos fortalecen”, aseguró Naya junto a una fotografía de sus manos entrelazadas.

Horas después, este martes, Collao explicó que Instagram le envía un aviso: “48 horas me dijo que tenía que esperar”, para recuperar la cuenta.

Finalmente, Naya comentó: “Si no sé qué le pasó, me mandó fotos y yo nunca había visto eso”, cerró.

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