Martes 21 de julio: Gobierno anuncia suspensión de clases en Región de Coquimbo y Provincia de Huasco
El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este martes 21 y miércoles 22 de julio en diversas zonas del país debido a los efectos del sistema frontal que durante los últimos días ha dejado intensas lluvias, inundaciones y cortes de conectividad.
¿Dónde se suspenden las clases?
En el balance realizado por el biministro Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama. “Tal como lo hemos dicho siempre, nuestra principal preocupación son las personas”, señaló el secretario de Estado.
Provincia de Huasco (Región de Atacama):
- Vallenar
- Alto del Carmen
- Freirina
- Huasco
Toda la región de Coquimbo:
- La Serena
- Coquimbo
- Ovalle
- Illapel
- Salamanca
- Combarbalá
- Monte Patria
- Andacollo
- Paihuano
- Vicuña
- Los Vilos
- Canela
- Punitaqui
- Río Hurtado
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