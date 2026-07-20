Martes 21 de julio: Gobierno anuncia suspensión de clases en Región de Coquimbo y Provincia de Huasco

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este martes 21 y miércoles 22 de julio en diversas zonas del país debido a los efectos del sistema frontal que durante los últimos días ha dejado intensas lluvias, inundaciones y cortes de conectividad.





¿Dónde se suspenden las clases?

En el balance realizado por el biministro Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama. “Tal como lo hemos dicho siempre, nuestra principal preocupación son las personas”, señaló el secretario de Estado.

Provincia de Huasco (Región de Atacama):

Vallenar

Alto del Carmen

Freirina

Huasco

Toda la región de Coquimbo:

La Serena

Coquimbo

Ovalle

Illapel

Salamanca

Combarbalá

Monte Patria

Andacollo

Paihuano

Vicuña

Los Vilos

Canela

Punitaqui

Río Hurtado