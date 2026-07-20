Sistema frontal: Confirman hallazgo del cuerpo sin vida de criancera que desapareció en Atacama

La mujer se encontraba junto a su padre en Junta de Valeriano, donde nevó y se produjo un alud. El hombre fue rescatado con vida.

Este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la criancera de 52 años que había desaparecido tras el sistema frontal que afecta al norte del país.

La mujer desapareció en la provincia del Huasco, región de Atacama, junto a su padre, quien fue rescatado con vida.

Los hechos ocurrieron en el sector de Junta de Valeriano, donde nevó y se produjo un alud.