EN VIVO | Chilevisión online y gratis: Sigue la cobertura especial del sistema frontal y las fuertes lluvias

El temporal afectará desde el norte chico hasta el sur, con dos fuertes pulsos de lluvia que amenazan con desbordar ríos, aislar viviendas y rutas y generar graves anegamientos.

Un intenso e histórico tren de sistemas frontales golpea desde este jueves a gran parte del territorio nacional, lo que ha encendido las alarmas de la población y las autoridades por sus efectos en las comunas más afectadas.

El evento se concentrará en dos pulsos sumamente intensos: el primero se vivirá mañana sábado y el segundo llegará con fuerza la tarde-noche del domingo.

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