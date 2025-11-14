 Cómo seguir en vivo las elecciones 2025 por la App MiCHV - Chilevisión
14/11/2025 14:52

Cómo seguir en vivo las elecciones 2025 por la App MiCHV

A través de las distintas plataformas de Chilevisión podrás seguir la trascendental jornada de elecciones 2025.

Este domingo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarios 2025, donde los ciudadanos deberán elegir presidente, disputados y en algunas regiones senadores. 

La principal votación y la que acapara todas las miradas es la presidencial, donde los ocho candidatos son: Franco Parisi, Jeannete Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls. 

Cómo descargar la APP MiCHV para ver las elecciones 2025

A través de la señal abierta de Chilevisión disfrutarás de un gran y única cobertura el día domingo 16 de noviembre al igual que en la señal online. 

Sin embargo, también puedes obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico para estar al tanto de todo en las elecciones 2025. 

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

¿En qué dispositivos está disponible?

La aplicación de MiCHV está disponible en dispositivos Android, iOS y Samsung. Pero eso no es todo, ya que la app se puede instalar tanto en móviles como en Smart TV.

