Ante avance del sistema frontal: Gobierno dispondrá del 2% de emergencia para zonas afectadas por lluvias

La medida busca entregar recursos de manera rápida a las localidades que se han visto impactadas por las intensas lluvias, fuertes vientos y otras emergencias asociadas al temporal que se extiende desde el norte chico hasta la zona sur.

El presidente José Antonio Kast anticipó la utilización del 2% constitucional de emergencia para responder a las necesidades derivadas del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

La medida busca entregar recursos de manera rápida a las localidades que se han visto impactadas por las intensas lluvias, fuertes vientos y otras emergencias asociadas al temporal que se extiende desde el norte chico hasta la zona sur.

Durante una entrevista con Radio Bío Bío, el mandatario aseguró que la principal estrategia del Ejecutivo ha sido adelantarse a los efectos del evento meteorológico. “Lo más importante es la prevención”, afirmó.

En esa línea, destacó que el gobierno decidió activar con anticipación herramientas extraordinarias para enfrentar la emergencia. “Se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas”, señaló.





Trabajo preventivo por sistema frontal

Kast explicó que el sistema frontal se extenderá por varios días, por lo que la coordinación entre las distintas instituciones ha sido clave para enfrentar sus efectos.

Según indicó, en las zonas afectadas se han desplegado ministros y equipos técnicos, además del trabajo coordinado con gobernadores regionales, alcaldes y organismos especializados.

“Este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades”, sostuvo.

“Chile ha ido aprendiendo, Chile ha ido a través de cada una de las tragedias mejorando su institucionalidad y lo que hemos hecho en estos días es reforzarla y tratar de anticiparnos”, afirmó.

Más de 300 mil clientes continúan sin luz

Otro de los temas abordados por el mandatario fue la situación del suministro eléctrico, una de las principales consecuencias que ha dejado el temporal.

De acuerdo con los últimos reportes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 300 mil clientes permanecían sin energía durante la mañana de este viernes, concentrándose la mayor cantidad de afectados en la zona sur del país.





Al respecto, Kast indicó que los fuertes vientos han generado daños importantes en la infraestructura eléctrica. “Tenemos una afectación importante en el tema de cortes de suministro eléctrico, principalmente en la zona sur, dado las ráfagas de viento muy fuerte”, comentó.

“Estamos muy atentos a que esto se vaya reponiendo a la mayor velocidad posible, siempre resguardando la vida de las personas”, agregó.