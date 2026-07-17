VIDEO | La imagen del perrito atrapado tras la creciente del río Maipo que se transformó en viral

Bomberos lograron rescatar al animal que pasó varias horas atrapado bajo la lluvia en medio del río Maipo.

Durante la tarde de este viernes, el registro de un perrito atrapado tras la creciente del río Maipo en San José de Maipo se viralizó en redes sociales.

Debido al sistema frontal que afecta a la zona central del país, vecinos del sector de Las Vertientes se dieron cuenta de que el animal no tenía la opción de ponerse a resguardo, por lo que grabaron la situación para pedir ayuda.

Afortunadamente, tras varias horas y gracias al trabajo de Bomberos, el animal pudo ser rescatado, por lo que será atendido para constatar su estado de salud.