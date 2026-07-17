Lluvias alcanzan su peak en Santiago: Meteorólogo Eduardo Sáez alerta por nueva fase con tormentas eléctricas

Aunque algunas zonas comenzarían a disminuir la intensidad de las lluvias, el experto anunció una nueva etapa postfrontal con posibles tormentas eléctricas y nubosidad tornádica.

El sistema frontal continúa avanzando por el país y, según el último reporte de Eduardo Sáez, la Región Metropolitana se encuentra entre las zonas donde actualmente se concentra la mayor intensidad de las precipitaciones.

El meteorólogo explicó que las lluvias ya comienzan a perder fuerza en algunos sectores comprendidos entre Valparaíso y Biobío, donde durante las próximas horas podrían comenzar a predominar cielos más despejados tras el paso del fenómeno. Sin embargo, advirtió que llegará una nueva fase de inestabilidad postfrontal, con posibles tormentas eléctricas, nubosidad tornádica e incluso trombas marinas.





En paralelo, la preocupación se mantiene en el norte del país. Sectores interiores de la región de Coquimbo y zonas al sur de Copiapó continuarán registrando precipitaciones intensas, especialmente durante la madrugada y parte de la mañana.