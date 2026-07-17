Ejército acude a punto crítico en auxilio de 27 familias afectadas por inundación de sus viviendas en Talagante

Las Fuerzas Armadas que se encontraban en acuartelamiento preventivo llegaron hasta la Villa Los Presidentes en sus tanquetas.

El Ejército de Chile llegó a la Villa Los Presidentes, un sector de Talagante que se ha visto duramente afectado durante la jornada de este viernes por las intensas lluvias que trajo consigo el sistema frontal.

En el lugar, las calles están inundadas y las casas anegadas. Por esa razón, las Fuerzas Armadas que se encontraban en acuartelamiento preventivo acudieron en auxilio de los vecinos.

Son 27 familias afectadas en este punto , uno de los más críticos de la Región Metropolitana, que recibirán ayuda de los uniformados que monitorean la situación desde sus tanquetas.