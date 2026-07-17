Estación de Metro Escuela Militar es cerrada por acumulación de agua en su interior producto de las fuertes lluvias

Los trenes con dirección a San Pablo en la Línea 1 no realizarán detención debido al cierre del lugar.

El sistema frontal ha azotado con dureza a Santiago y el Metro de Santiago no se salvó de las fuertes lluvias que caen en la capital.

La empresa informó que la estación Escuela Militar de la Línea 1, se encuentra cerrada debido a la acumulación de agua en la mesanina poniente del lugar.

Además, se consignó que no hay detención en los trenes que transitan con dirección a la estación San Pablo.

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