Tres personas fueron encontradas muertas en Viña del Mar: Se habrían intoxicado con generador de ozono usado para secar humedad

Los fallecidos fueron hallados al interior de un hostal en el sector de Recreo tras haber inhalado el gas tóxico.

Tres personas fueron halladas muertas por presunta intoxicación al interior de un hostal en el cerro Recreo en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Según información preliminar, el dueño del inmueble ubicado en avenida Diego Portales habría utilizado un generador de ozono para secar la humedad de las habitaciones provocada por el sistema frontal.

Sin embargo, la utilización de este dispositivo generó un gas tóxico que habría provocado el fallecimiento de tres de los residentes, quienes inhalaron aquel contenido.

Carabineros y Policía de Investigaciones, junto a Bomberos, ya se encuentran en el lugar para realizar las pericias correspondientes.