“Querían ver el mar”: La imprudente acción de una familia rusa que fue impactada por ola gigante en Concón

En medio de una alerta por marejadas anormales en la región de Valparaíso, esta familia decidió acercarse al borde costero.

Estas imágenes grafican lo peligroso que significa acercarse al mar, en medio de una alerta por marejadas anormales en la región de Valparaíso.

Una familia de nacionalidad rusa protagonizó esta imprudente acción que pudo terminar en una tragedia, cuando fueron impactados por una ola en el camino costero entre Viña del Mar y Concón.