Ríos que “vuelven a la vida”: Vecinos de Petorca reaccionaron eufóricos tras reactivación del caudal

En el registro se puede apreciar la alegría de los habitantes del sector al observar el regreso del río Petorca, esto por la crisis de escasez hídrica que enfrentan desde hace años.

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la Región de Valparaíso permitieron el retorno del caudal del río Petorca, luego de años marcados por la sequía.

En el registro captado por un cazanoticias, se aprecia la reactivación del río Petorca, que se juntó con el río Las Pamas, evidenciando el regreso del caudal tras las precipitaciones.

Pese al peligro que representaba la fuerza del caudal, los vecinos del sector no pudieron evitar emocionarse y gritar de alegría mientras observaban el retorno del agua desde sus alrededores.

Una imagen que se ha vuelto inusual debido a la escasez hídrica que enfrenta el sector y que se arrastra desde hace años.