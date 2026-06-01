Cuenta Pública 2026: A qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia encabezada por el pdte. José Antonio Kast

El mandatario liderará esta primera edición de la ceremonia en su Gobierno, desde el salón de Honor del Congreso Nacional.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast liderará su primera Cuenta Pública ante la ciudadanía, a casi tres meses de iniciado su Gobierno.

La ceremonia, que contará con la presencia de autoridades y parlamentarios, será transmitida en todo Chile desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.





¿A qué hora es la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast?

De manera oficial, la Cuenta Pública comenzará a las 12:00 , cuando el presidente José Antonio Kast ingrese al lugar y se ubique en la testera.

Tras entonar el himno nacional, cerca de las 12:10 el jefe de Gobierno dará inicio a su discurso.

¿Dónde ver en vivo la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast?

La ceremonia será transmitida en vivo tanto por la señal abierta de Chilevisión, como por sus plataformas digitales.

De este modo, la Cuenta Pública se podrá ver en la televisión, en el sitio web de CHV Noticias y en la app MiCHV.

Además, durante la jornada de este lunes se realizará una cobertura previa y posterior al discurso.