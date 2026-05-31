Cuenta Pública 2026: Presidente Kast enfrenta su discurso más esperado entre críticas y altas expectativas

Durante las jornadas previas, el mandatario adelantó anuncios en seguridad, migración y crecimiento económico.

El presidente José Antonio Kast enfrentará este lunes su primera Cuenta Pública en medio de altas expectativas y una tensa relación con el Congreso. Durante las jornadas previas, el mandatario adelantó anuncios en seguridad, migración y crecimiento económico.

La oposición llega exigiendo autocrítica por los primeros casi 90 días de gestión, apuntando a una falta de resultados y a los errores comunicacionales. Además, las últimas encuestas muestran una desaprobación superior al 50%, aumentando la presión sobre el Ejecutivo.

Desde el oficialismo, en cambio, esperan que el discurso permita ordenar la agenda política y fortalecer el respaldo a la megarreforma, que esta semana inicia una compleja tramitación en el Senado ante la resistencia de parte de la oposición.