VIDEO | Intentaban asaltar una vivienda: Delincuentes atacan con disparos a inspectores municipales en Vitacura

El hecho ocurrió luego que la asesora del hogar alertara sobre la presencia de cinco sujetos que intentaban ingresar a robar a la vivienda.

Delincuentes armados dispararon contra funcionarios de seguridad municipal de Vitacura tras ser sorprendidos mientras intentaban asaltar una vivienda. Dos patrulleros resultaron lesionados durante el procedimiento.

El hecho ocurrió luego que la asesora del hogar alertara sobre la presencia de cinco sujetos que intentaban ingresar a una casa. Personal municipal llegó al lugar y logró detener a uno de los involucrados, desatando la huida de la banda.

El único detenido quedó en prisión preventiva por 60 días, mientras la PDI busca al resto del grupo. El caso reabrió el debate por la nueva Ley de Seguridad Municipal.