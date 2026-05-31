Seguridad, migración y megarreforma: La entrevista de Daniel Matamala al pdte. José Antonio Kast

El jefe de Estado abordó las críticas que ha recibido su gestión en materias clave del programa de gobierno y reiteró que los derechos sociales no se verían afectados por la megarreforma.

A solo horas de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast conversó con CHV Noticias sobre los primeros meses de gestión y los desafíos del Gobierno.

En entrevista con Daniel Matamala, el jefe de Estado abordó algunos de los temas que han marcado sus primeros 80 días en La Moneda: seguridad, migración, la megarreforma, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, la polémica por el nombramiento de embajadores y la tensa relación con la oposición.

Durante la conversación, el jefe de Estado se refirió a las críticas que ha recibido su gestión en materias clave del programa de gobierno y reiteró que los derechos sociales no se verán afectados por la megarreforma.

En temas como los cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad y la demora en las expulsiones de migrantes, el presidente defendió que son materias en las que se está trabajando “paso a paso”.





Seguridad: “Los hechos hablan más que los planes”

En materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast defendió la gestión de su gobierno y aseguró que los resultados son más importantes que la existencia de un plan formal, con relación a las críticas que surgieron hacia la exministra Trinidad Steinert durante una presentación en el Congreso.

—El primer día dimos una señal clara de que íbamos a cerrar la frontera y eso estamos haciendo (…) Los hechos son los que tienen que ir hablando, más que la discusión que se ha dado de si hay un plan o no hay un plan.

En la misma línea señaló que “la exministra Steinert estuvo a la altura del cargo” y defendió que “los hechos hablan más que los planes“.

Expulsiones y salidas voluntarias de migrantes

En políticas migratorias, uno de los ejes de su campaña, el jefe de Estado reiteró su compromiso de avanzar hacia una reducción de la migración irregular mediante el control fronterizo, expulsiones y salidas voluntarias.

—Sí, vamos a ir paso a paso. Lo primero que hicimos fue proteger nuestras fronteras (…) Estamos con un plan de expulsiones permanente que va a requerir reformas presupuestarias porque claramente el presupuesto asignado para migraciones no alcanza “.

—Van a ver cómo algunas personas van a salir voluntariamente —prometió.

Polémica por recortes en salud y programas sociales

Tras ser recordado por la promesa de campaña de recortar 6 mil millones de dólares en gasto fiscal, pero sin tocar el gasto social, Kast defendió la política de ajustes del Ejecutivo y aseguró que el objetivo es mejorar la eficiencia del gasto.

—Nosotros vamos a dar más atención de salud, mejores prestaciones de salud y vamos a controlar el gasto de cada peso en cada una de las áreas.

Además, insistió en que los recortes no afectarán a los usuarios del sistema público y afirmó que “nadie va a quedar sin atención de salud“.

Esto luego de que se le mencionara que en campaña señaló que entregaría una inyección del 3% adicional en salud, pero al asumir su cargo se le ha cortado el presupuesto en 2,4%.

Discusión en torno a la megarreforma

Respecto de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, el Presidente manifestó apertura al diálogo durante su tramitación en el Senado, aunque fijó límites a las modificaciones.

—Nosotros queremos darle celeridad y esperamos que el Senado tenga un debate distinto al que vimos en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, sostuvo que “la competitividad tributaria es intransable“ .

Acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

Consultado por la eventual acusación contra el exministro Nicolás Grau, Kast evitó intervenir y dejó la decisión en manos del Congreso.

—Que conversen y que vean qué fundamentos van encontrando. Si hay mérito, los diputados estarán en su derecho de votar.

Cabe precisar que dicha acusación fue anunciada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano luego que el actual Ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, acusara inconsistencias en los Informes de Finanzas Públicas. Sin embargo, no ha sido presentada formalmente.

Designación de embajadores y críticas pasadas a Gabriel Boric

El mandatario abordó los cuestionamientos por el nombramiento de figuras políticas en embajadas realizados durante la administración del expresidente Gabriel Boric y señaló que ahora el foco debe estar en los resultados de su gestión.

—Creo que uno podría haber usado mejor el concepto y ahora diría, “midamos los resultados de cada uno de los embajadores”.

Respecto a la designación del exsenador Francisco Chahuan como embajador en México, aseguró que “hay ciertos países donde habitualmente, históricamente, se han nombrado personas de confianza del presidente“.

Relación con la oposición

Finalmente, Kast cuestionó el tono de las críticas provenientes de la oposición y llamó a centrar el debate en temas de fondo.

—La oposición hoy día con nosotros también tiene una actitud que yo creo que, más que dura, es de debate menor.

En esa línea, agregó que “nosotros siempre estamos del lado de las personas que tienen propuestas serias y responsables”.