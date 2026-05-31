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Atacan a quien sea: Así operan los “Lanzambulantes”, la nueva jauría del Barrio Meiggs

Son violentos, atacan principalmente buscando cadenas de oro, y para cometer sus delitos se drogan en la calle. 

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Una nueva investigación periodística del equipo de Reportaje a Fondo de CHV Noticias reveló cómo operan los llamados “Lanzambualntes” en el Barrio Meiggs, Estación Central.

Tras largas jornadas observándolos y siguiendo su comportamiento, descubrimos el modo de operar de una banda que se aprovecha del trabajo de comerciantes ambulantes para robar.

Son violentos, atacan a quien sea, principalmente buscando cadenas de oro, y para cometer sus delitos se drogan en la calle.

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