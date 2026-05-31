Multas, prohibición de ingreso a estadios y suspensión de documentos: Las nuevas sanciones para evasores del transporte público
Los evasores del transporte público enfrentarán sanciones más duras tras la toma de razón de la Contraloría a la nueva normativa que fortalece la fiscalización y el cobro de multas.
Los evasores del transporte público enfrentarán sanciones más duras tras la toma de razón de la Contraloría a la nueva normativa que fortalece la fiscalización y el cobro de multas.
Nuevas sanciones a evasores del transporte público
En caso de ser sancionado e ingresado al RPI, se suspenderán la entrega de los documentos o certificados, tales como:
- Licencia de conducir.
- Permiso de circulación (si eres propietario de un vehículo motorizado).
- Renovación de pasaporte.
- Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
- Cualquier documento que te permita eximirte de un pago o rebaja tarifaria en el transporte público.
- Comprar entradas a espectáculos de fútbol profesional o para ingresar a recintos deportivos.