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Multas, prohibición de ingreso a estadios y suspensión de documentos: Las nuevas sanciones para evasores del transporte público

Los evasores del transporte público enfrentarán sanciones más duras tras la toma de razón de la Contraloría a la nueva normativa que fortalece la fiscalización y el cobro de multas.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Los evasores del transporte público enfrentarán sanciones más duras tras la toma de razón de la Contraloría a la nueva normativa que fortalece la fiscalización y el cobro de multas.

Nuevas sanciones a evasores del transporte público

En caso de ser sancionado e ingresado al RPI, se suspenderán la entrega de los documentos o certificados, tales como:

  • Licencia de conducir.
  • Permiso de circulación (si eres propietario de un vehículo motorizado).
  • Renovación de pasaporte.
  • Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
  • Cualquier documento que te permita eximirte de un pago o rebaja tarifaria en el transporte público.
  • Comprar entradas a espectáculos de fútbol profesional o para ingresar a recintos deportivos.
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