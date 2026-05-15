Ministra Steinert tras cuestionamientos: “No me esperaba la exigencia de un plan estructurado”

Recientemente, la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó los desafíos que tiene el Gobierno para disminuir las cifras de homicidios y secuestros en nuestro país.

En una reciente entrevista, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció que en Chile “existe una crisis de seguridad” y abordó los desafíos presentes a 60 días de asumir el cargo.

Dos meses que han estado marcados por tensiones constantes con el Congreso y la falta de acuerdo respecto al plan de seguridad que promoverá el Ejecutivo.

“Esta demanda, que yo no me esperaba, la exigencia de un plan estructurado y completo (…) cuando se nos pidió en el Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”, señaló la titular de Seguridad en conversación con Radio Agricultura.

Cabe recordar que la ministra Steinert fue cuestionada al momento de exponer su plan inicial al Congreso. Sin embargo, esta vez defendió que “hubiese sido mucho mejor y más entendible con un PowerPoint”, pero se le negó la posibilidad de utilizarlo.

“Al tener que leer como 20 páginas en un horario de tarde, después de un trabajo agotador”, fue más difícil, describió.





Ministra Steinert reconoce crisis de seguridad y pide paciencia ante plan para combatirla

Aumento de homicidios, secuestros, extorsiones y la instalación de organizaciones criminales son algunas de las aristas mencionadas por la ministra para reconocer que “Chile tiene una crisis de seguridad y no podemos taparnos los ojos“.

Respecto a su administración, señala que “hay aspectos que han sido más complejos, pero nada que no sea abordable“.

“Se puede seguir adelante con mayor cautela en algunos temas“, señaló. En la misma línea, afirmó que respecto al prometido plan de seguridad, “ se va a dar cuenta de manera formal en los próximos días” .

“En otros gobiernos se demoraron mucho más, nosotros llevamos 60 días. Nos vamos a demorar un par de semanas más” para cerrar asuntos formales, indicó.

Finalmente, fue enfática en señalar que “la ciudadanía demanda mayor seguridad (…) y es difícil decir paciencia”.

Dichos de Steinert desatan críticas de parlamentarios

A través de su cuenta de X, el diputado Gonzalo Winter cuestionó las declaraciones de la exfiscal asegurando que “durante la campaña del presidente Kast se prometieron soluciones rápidas a la crisis de seguridad: expulsiones masivas, control total de las fronteras, recuperar las calles y derrotar al crimen organizado”.

“Promesas que requieren algo básico: una planificación seria. Y una vez que ganaron, tuvieron 87 días para aterrizar sus promesas en medidas concretas antes de asumir el poder. Ya van 152. Hoy la ministra Steinert se refiere a ello casi como una exigencia exagerada“, agregó.