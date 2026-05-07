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“Fue un error”: Ministra Steinert se refiere a burlesco mensaje borrado en cuenta de X del Ministerio de Seguridad

Cabe señalar que desde la cuenta de redes sociales del Ministerio del Seguridad, se publicó un mensaje en referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, cuando en marzo de 2022 no pudo ingresar a Temucuicui.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este jueves, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, admitió que fue un error el tweet que se publicó este miércoles en la cuenta de X del Ministerio de Seguridad Pública.

Cabe señalar que ahí se dejó un burlesco mensaje donde se hacia referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, cuando en marzo de 2022 no pudo ingresar a Temucuicui tras ser recibida a balazos y con barricadas.

“Mientras el Gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, se publicó, aunque minutos después fue borrado.

Ministra Trinidad Steinert reconoce error en burlesca publicación

En las afueras de La Moneda y consultada por la situación, la ministra Steinert señaló:  “Sí, fue un error”. 

Estamos analizando y viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error”, agregó.

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