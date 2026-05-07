“Fue un error”: Ministra Steinert se refiere a burlesco mensaje borrado en cuenta de X del Ministerio de Seguridad

Cabe señalar que desde la cuenta de redes sociales del Ministerio del Seguridad, se publicó un mensaje en referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, cuando en marzo de 2022 no pudo ingresar a Temucuicui.

Este jueves, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, admitió que fue un error el tweet que se publicó este miércoles en la cuenta de X del Ministerio de Seguridad Pública.

Cabe señalar que ahí se dejó un burlesco mensaje donde se hacia referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, cuando en marzo de 2022 no pudo ingresar a Temucuicui tras ser recibida a balazos y con barricadas.

“Mientras el Gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, se publicó, aunque minutos después fue borrado.





Ministra Trinidad Steinert reconoce error en burlesca publicación

En las afueras de La Moneda y consultada por la situación, la ministra Steinert señaló: “Sí, fue un error”.

“Estamos analizando y viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error”, agregó.