“El gobierno pasado salía a balazos…”: Ministerio de Seguridad explica nuevo error tras polémico posteo en X

Cerca de las 15:30 horas en la cuenta de X apareció un mensaje en referencia a la fallida visita a Temucuicui de la exministra del Interior, Izkia Siches. Tras su publicación, el mensaje fue borrado rápidamente.

Un nuevo error y polémica surgió durante esta tarde en el gobierno de José Antonio Kast luego de que en la cuenta de X del Ministerio de Seguridad Pública se posteara un burlesco mensaje.

Cerca de las 15:30 horas en la cuenta apareció un tweet que decía: “Mientras el Gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”.

Tras su publicación, el mensaje fue borrado rápidamente de las redes sociales.





Esto fue en referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, cuando en marzo de 2022 no pudo ingresar a dicha comunidad tras ser recibida a balazos y con barricadas.

Radio Bío Bío indicó que fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que se trató de un error humano, ya que la persona tras la cuenta quería publicarlo en su red personal y no en la de Gobierno.