Pdte. Kast cuestiona costo de investigaciones científicas: “¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”

Durante una actividad en Puerto Montt, el mandatario propuso fiscalizar los recursos públicos destinados para ciencia en universidades. “Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada en trabajo concreto”, afirmó.

El presidente José Antonio Kast participó este martes de un encuentro ciudadano en Puerto Montt, denominado “Presidente Presente”, donde planteó la revisión de dineros entregados en educación.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el alcalde Rodrigo Wainraihgt. Además, existió la oportunidad para que vecinos realizaran preguntas al mandatario.

En ese contexto, mientras el jefe de Estado hablaba del buen uso de los recursos públicos, aludió al avance de la investigación científica en universidades.

“El tema académico es increíble lo que ha avanzado. Bueno, ¿cómo la investigación científica la hacemos un encadenamiento productivo?“, planteó la autoridad.





Pdte. Kast y los recursos en investigaciones científicas

Durante el encuentro, el mandatario afirmó que “en Valdivia, donde tuvo este incidente o ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”.

De acuerdo a su argumento, se han invertido “ a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. Salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio”.

“Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada en trabajo concreto para las personas”, agregó.