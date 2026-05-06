EN VIVO | Inicia lluvia en la región Metropolitana: Revisa avance por comunas y horario del aguacero más intenso

Revisa en tiempo real el avance de las precipitaciones en Santiago. Para este miércoles se esperan entre 10 a 25 milímetros sobre la capital y vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Cerca del mediodía de este miércoles comenzaron a caer las primeras gotas del sistema frontal que esta jornada llegó a la región Metropolitana, tras dejar fuertes precipitaciones en ciudades como Concepción.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, pronosticó la caída de entre 10 a 25 milímetros sobre la capital, junto con asegurar que el tramo de mayor preocupación se concentrará en la tarde y noche.

“Lo más probable es que toque un aguacero un poco más intenso al inicio del partido y quizás hacia el final vaya bajando la intensidad”, adelantó, en relación al encuentro de la Universidad Católica ante Cruzeiro por la Copa Libertadores a partir de las 22 horas.





Aunque algunos cálculos marcan un piso de 7 u 8 mm, la inestabilidad del sistema permite proyectar hasta los 25 mm en ciertos sectores , lo que implica que “por momentos vamos a tener lluvia fuerte”.

Además del agua, el viento también jugará un rol relevante, ya que se esperan rachas previas al frente que oscilarán entre los 30 y 50 km/h en Santiago, mientras que en la costa estas podrían alcanzar sin problemas los 60 km/h.

Mira el recorrido del sistema frontal: