Se hizo justicia por Stephanie Vaquer: Declaran culpable a expareja por VIF y tentativa de feminicidio

Tras varios meses de investigación, el tribunal presentó las pruebas concluyentes que acreditaron la responsabilidad del agresor en los hechos ocurridos a principios de 2023.

La justicia mexicana condenó a Rogelio Reyes, expareja de la luchadora Stephanie Vaquer, por los delitos de violencia intrafamiliar (VIF) y tentativa de feminicidio contra la chilena.

Tras varios meses de investigación, el tribunal presentó las pruebas concluyentes que acreditaron la responsabilidad del agresor en los hechos ocurridos a principios de 2023.

Según el expediente, la agresión física no fue un hecho aislado, sino que escaló hasta poner en riesgo la vida de Vaquer , lo que permitió a la fiscalía tipificar el delito como tentativa de femicidio.

Se hizo justicia por Stephanie Vaquer

La actual estrella de la WWE, quien en aquel entonces formaba parte de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), llevó el caso hasta las últimas consecuencias.

Según consignó Infobae, Reyes, conocido en el mundo de la lucha libre como Cuatrero, fue detenido el 10 de marzo de 2023 en el estado de Aguascalientes y trasladado hasta el Reclusorio Oriente, donde se mantuvo bajo prisión preventiva por casi dos años.





Sin embargo, en 2025 obtuvo un amparo federal que le permitió obtener su libertad bajo las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, restricciones de movilidad y suspensión de actividades profesionales.

Tras la resolución judicial de este martes 5 de mayo, el tribunal ordenó su reingreso inmediato a la cárcel.

La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo martes 12 de mayo.