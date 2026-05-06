06/ 05/ 2026 20:37

“Esto es un equipo”: Ministro Rabat descarta rebeldías en el gobierno tras dichos de Poduje sobre Quiroz

El ministro de Justicia Fernando Rabat, conversó en exclusiva con CHV Noticias, y respondió, entre otros temas, por el estilo del ministro Poduje y sus declaraciones hacia su par de Hacienda Jorge Quiroz, las cuales señalan que es un ministro más: “Este es un equipo de trabajo que funciona muy bien, muy afiatado… Yo me siento muy cómodo”, indicó Rabat, donde además hizo una referencia a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno. “Ese equipo no tenía una gran figura, tal vez el ‘Mono’ Sánchez, pero el resto era un equipo, eso es lo relevante y debemos ser un equipo que trabaje para Chile. Yo me siento como Coquimbo y esperamos mantener muchos triunfos”.