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“Esto es un equipo”: Ministro Rabat descarta rebeldías en el gobierno tras dichos de Poduje sobre Quiroz

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El ministro de Justicia Fernando Rabat, conversó en exclusiva con CHV Noticias, y respondió, entre otros temas, por el estilo del ministro Poduje y sus declaraciones hacia su par de Hacienda Jorge Quiroz, las cuales señalan que es un ministro más: “Este es un equipo de trabajo que funciona muy bien, muy afiatado… Yo me siento muy cómodo”, indicó Rabat, donde además hizo una referencia a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno. “Ese equipo no tenía una gran figura, tal vez el ‘Mono’ Sánchez, pero el resto era un equipo, eso es lo relevante y debemos ser un equipo que trabaje para Chile. Yo me siento como Coquimbo y esperamos mantener muchos triunfos”.

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