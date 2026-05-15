Finalizó conteo de votos 33 días después de las elecciones: Confirmaron rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta en Perú

La lideresa de Fuerza Popular y Roberto Sánchez se enfrentarán en una nueva elección por el sillón presidencial el próximo 7 de junio, donde se definirá al mandatario por el periodo 2026-2031.

A 33 días de las elecciones presidenciales en Perú, este viernes se confirmó quién será el rival de la confirmada Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que finalizó la revisión del 100% de las actas contabilizadas y se determinó que la hija del expresidente obtuvo el 17%, mientras que Roberto Sánchez llegó al 12%, según detalló La República.

Ambos se enfrentarán en una nueva elección por el sillón presidencial el próximo 7 de junio, donde se definirá al mandatario por el periodo 2026-2031.

La votación original que derivó en el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular y el representante de Juntos por el Perú se había desarrollado el 12 de abril.

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