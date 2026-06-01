Imacec cae por cuarto mes consecutivo y es peor a lo que se proyectaba

Este resultado (-1,2% en comparación con igual mes del año anterior), es muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que se anticipaba un retroceso cercano entre el 0,3% y 0,6%.

Este lunes, el Banco Central dio a conocer que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior.

Este resultado es muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que se anticipaba un retroceso cercano entre el 0,3% y 0,6%.

Cabe señalar que se trata del peor del peor registro de Imacec desde marzo de 2023, cuando se registró una caída de un 1,5%.

Además, esta cifra aumenta la negativa tendencia que ya arrastra cuatro meses consecutivos, donde en enero la actividad económica retrocedió 0,9%, en febrero cayó 0,3% y en marzo disminuyó 0,2%.





Imacec negativo se suma al aumento del desempleo

Esta negativa cifra se dio este lunes 1 de junio, mismo día en que el presidente José Antonio Kast dará su primera Cuenta Pública y donde la economía se ha visto debilitada.

A este negativo dato del Imacec se suma el aumento del desempleo a 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, la mayor tasa desde junio de 2021 y un registro que completó 40 meses consecutivos por sobre el 8%.