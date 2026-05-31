Cuenta Pública 2026: Anuncian suspensión de clases en 23 establecimientos de Valparaíso y Viña
La suspensión de clases regirá únicamente durante la jornada del lunes 1 de junio y no habrá jornada de recuperación.
La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Valparaíso informó la suspensión de clases para este lunes 1 de junio en una serie de establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
La medida responde a los preparativos y despliegues asociados a la Cuenta Pública 2026 que encabezará el presidente José Antonio Kast ante el Congreso.
Se trata de la primera Cuenta Pública del gobierno del mandatario, en un escenario político marcado por la discusión de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo en el Congreso.
Colegios y establecimientos con suspensión de clases
Comuna de Valparaíso
- Escuela Grecia
- Escuela Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemania
- Escuela Dr. Ernesto Quirós
- Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
- CEIA Valparaíso
Comuna de Viña del Mar
- Liceo René Descartes
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
La suspensión de clases regirá únicamente durante la jornada del lunes 1 de junio y, de acuerdo con la información entregada por la Seremi de Educación, no requerirá recuperación posterior de las actividades académicas.
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