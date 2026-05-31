Cuenta Pública 2026: Anuncian suspensión de clases en 23 establecimientos de Valparaíso y Viña

La suspensión de clases regirá únicamente durante la jornada del lunes 1 de junio y no habrá jornada de recuperación.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Valparaíso informó la suspensión de clases para este lunes 1 de junio en una serie de establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

La medida responde a los preparativos y despliegues asociados a la Cuenta Pública 2026 que encabezará el presidente José Antonio Kast ante el Congreso.

Se trata de la primera Cuenta Pública del gobierno del mandatario, en un escenario político marcado por la discusión de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo en el Congreso.





Colegios y establecimientos con suspensión de clases

Comuna de Valparaíso

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemania

Escuela Dr. Ernesto Quirós

Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

CEIA Valparaíso

Comuna de Viña del Mar

Liceo René Descartes

Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

La suspensión de clases regirá únicamente durante la jornada del lunes 1 de junio y, de acuerdo con la información entregada por la Seremi de Educación, no requerirá recuperación posterior de las actividades académicas.