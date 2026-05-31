Estudio de oposición: Gobierno del pdte. Kast ha cumplido 1 de las 440 medidas anunciadas en campaña

El análisis, realizado por organizaciones y movimientos vinculados a la oposición, evaluó el avance de las promesas contenidas en las bases programáticas del mandatario.

El estudio “Más allá de la metáfora”, elaborado por la Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile, reveló que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha cumplido solo una de las 440 medidas comprometidas en campaña.

Esta primera medición, destacaron, coincide, con el cumplimiento del plazo asociado al denominado ‘Plan Desafío 90’.

De acuerdo al informe, 351 medidas fueron catalogadas como “No iniciadas” , 76 como “En proceso”, 12 como “Parcialmente cumplidas” y una como “Cumplida” durante los primeros 90 días de administración.

La única iniciativa identificada como cumplida fue “Sin licencia para Estafar“, vinculada al fortalecimiento de la Contraloría General de la República mediante una asignación adicional de recursos.





Respecto al “Plan Implacable” y “Plan Reinicia”

El reporte sostiene que el “Plan Implacable”, enfocado en seguridad ciudadana, registra 12 medidas sin avances, mientras que el “Plan Reinicia”, orientado a modernización y fiscalización del Estado, suma 19 iniciativas sin implementación pública.

La investigación indica además que varias de estas medidas continúan sin proyectos de ley ingresados o sin acciones públicas que permitan verificar su ejecución.

Estudio denuncia contradicciones y continuidad de iniciativas

El estudio también detectó más de 30 casos que, según sus autores, “contravino sus propios compromisos programáticos“.

Entre los ejemplos mencionados figuran recortes asociados a salud mental y educación parvularia, los cuales, de acuerdo con el informe, contrastan con objetivos establecidos en el programa de gobierno.

“En Educación Parvularia, la promesa de crear una subvención escolar para jardines infantiles y aumentar sus recursos se contradijo por un recorte de $17.800 millones en el presupuesto de JUNJI”.

Otro de los hallazgos indica que 79 medidas corresponden a iniciativas desarrolladas durante la administración anterior de Gabriel Boric, entre ellas “Tolerancia Cero al Comercio Ilícito”, además de acciones en seguridad, control fronterizo y protección de infraestructura crítica.

“A este respecto, destacan iniciativas como la prohibición de “narco-funerales”, producto de la promulgación de ley; la inversión en control fronterizo, con la compra de tecnología avanzada, vehículos tácticos e instalación de puestos de observación, y la protección de infraestructura crítica, con origen en proyecto de ley ingresado en 2023“.

La Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile está integrada por Rumbo Colectivo, Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común.