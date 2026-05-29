“La estrategia es agobiar”: Diputados interpelan al Gobierno por “Desafío 90” tras filtración de polémico documento

Diputados del Frente Amplio emplazaron al Gobierno a responder por el “Desafío 90”, anunciado por el presidente José Antonio Kast en agosto de 2025. Esto, tras la difusión en redes de un polémico documento que contendría este plan.

Diputados de oposición emplazaron al Gobierno este viernes luego de que se difundiera un documento que contendría el plan “Desafío 90”, el que fue anunciado por el presidente José Antonio Kast en campaña y tras ganar la elección presidencial.

Si bien desde el Ejecutivo no se han referido al contenido del texto filtrado, ni descartando ni confirmando que haya emanado desde sus personeros, desde el Congreso, en particular desde el Frente Amplio, surgieron las primeras voces críticas respecto a su contenido.

A través de su cuenta de X, el diputado Gonzalo Winter (FA) indicó que “ha circulado un documento que La Moneda desconoce. El problema es que ‘Desafío 90’ no es un rumor ni una minuta cualquiera: fue presentado públicamente por el candidato Kast”.

“En 90 días queremos marcar la diferencia con un gobierno que lleve a la práctica cambios reales y profundos para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, aseguraba el actual jefe de Estado en agosto de 2025.





El diputado Ignacio Achurra (FA), en tanto, relevó que en dicho documento, que incluye incluso una calendarización, “hay al menos cuatro puntos graves que atentan contra principios básicos de la democracia”.

Lo primero, indicó, “se dice que una vez ya instalado se va a señalar inmediatamente que el Estado está en quiebra y que todo es un desastre, es decir, la auditoría todo esto, sería una operación política para reafirmar una posición establecida previamente (sic)”.

En segundo lugar, añadió que “se establece como enemigo interno a las organizaciones sociales”. Tercero, “se busca incidir en la libertad de prensa”. Y por último, dijo Achurra, “se busca copar el debate con el objetivo de agobiar, es decir, saltarse la deliberación democrática y, por cansancio, por insistencia, meter su reforma no validando a los actores propios de la democracia”.

Finalmente, emplazó al Gobierno a responder sobre si se estarían siguiendo o no estos lineamientos: “Esto es muy grave y queremos saber si efectivamente el presidente Kast ha ocupado esta estrategia estos 90 días“.

“La estrategia es agobiar”: Qué dice el documento vinculado al “Desafío 90”

A tres días de su primera cuenta pública, dicho plan resurgió en redes sociales tras la difusión de un polémico documento que detallaría aquella planificación, pero que no ha sido confirmado por el Ejecutivo.

En él, se señala la estrategia diseñada por el equipo del entonces candidato para afrontar los primeros 90 días de administración con “90 medidas legislativas, administrativas y de gestión que marcan el cambio“.

Algunos de los puntos que incluye el texto difundido en redes es: