Día de los Patrimonios 2026: Observatorio Astronómico Nacional abrirá sus puertas con la “Fiesta del Cosmos”

La invitación es a disfrutar de una jornada gratuita en torno a los misterios del cosmos, en uno de los principales centros astronómicos de Santiago en una fecha donde distintos espacios patrimoniales del país abren sus puertas.

Este fin de semana se desarrollará una nueva edición del Día del Patrimonio, uno de los eventos culturales más esperados por la ciudadanía y que reúne a cientos de miles de personas en zonas históricas de todo el país.

Es por eso que el domingo 31 de mayo , el tradicional Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en el Cerro Calán de Las Condes, abrirá sus puertas para quienes quieran vivir la “Fiesta del Cosmos 2026” de manera gratuita y abierta a todo público.

La actividad convocada por el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciçencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se desarrollará entre las 10:00 y las 16:30 horas. A continuación, todos los detalles.





Fiesta de la Cosmos 2026: Hora, ubicación y cómo asistir al panorama astronómico en el Día de los Patrimonios

El evento donde miles de visitantes podrán recorrer uno de los espacios históricos más importantes para la astronomía nacional se desarrollará en el Observatorio Astronómico Nacional, Camino el Observatorio 1515, Las Condes.

De acuerdo a lo informado por la organización, la asistencia no requiere inscripción previa y el evento “está diseñado minuciosamente para encantar a todas las edades, sin necesidad de contar con formación científica previa“.

En el lugar, tanto niños como adultos podrán tener una experiencia astronómica a través de “naves espaciales y misiones al espacio”.

Desde la Universidad de Chile destacaron que la instancia busca acercar la astronomía a la ciudadanía de manera entretenida y educativa. Agregando que “la Fiesta de la Astronomía contará con una feria interactiva única, gracias a la participación confirmada de stands de algunos de los consorcios internacionales de astronomía más importantes deDia de los pl planeta”.

Los asistentes podrán interactuar directamente con representantes y científicos de: