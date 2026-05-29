Día de los Patrimonios 2026: Conaf anuncia entrada liberada en 17 áreas protegidas este fin de semana

La corporación abrirá sin costo una red seleccionada de áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, en todo el territorio nacional.

Este fin de semana se celebrará en todo Chile una nueva edición del Día del Patrimonio Cultural 2026, evento organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En esta ocasión, numerosos recintos históricos, así como también organizaciones públicas y empresas de importancia nacional, abrirán sus puertas este sábado 30 y domingo 31 de mayo .

Uno de los organismos que confirmó su participación fue la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el cual anunció que este fin de semana abrirá sin costo un total de 17 áreas protegidas.

La directora ejecutiva de la entidad, Aída Baldini, afirmó que “es una oportunidad para que las personas se reencuentren con la naturaleza y conozcan el valor ambiental, cultural y social que tienen nuestras áreas protegidas”.

Cómo canjear las entradas gratuitas

Para acceder a los parques y reservas naturales, desde Conaf informaron que es necesario realizar un registro previo a través de internet.

Ingresa al sitio web www.pasesparques.cl

Elige tu destino y el día de tu visita (30 o 31 de mayo)

(30 o 31 de mayo) Antes de pagar, deberás ingresar el código PATRIMONIO2026 para activar el beneficio





Listado completo de parques con visitas gratuitas

Desde la Corporación aclararon que los servicios concesionados por privados dentro de los parques mantienen sus tarifas habituales. Revisa el listado de los parques y reservas con entrada gratuita:

Parque Nacional Lauca (Arica)

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (Tarapacá)

Monumento Natural La Portada (Antofagasta)

Parque Nacional Pan de Azúcar (Atacama)

Parque Nacional Bosque Fray Jorge

Monumento Natural Pichasca (Coquimbo)

Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso)

Reserva Nacional Río de Los Cipreses (O’Higgins)

Reserva Nacional Federico Albert (Maule)

Parque Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana)

Reserva Nacional Ñuble (Ñuble)

Parque Nacional Laguna del Laja (Biobío)

Monumento Natural Cerro Ñielol (La Araucanía)

Parque Nacional Alerce Costero (Los Ríos)

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Los Lagos)

Reserva Nacional Coyhaique (Aysén)

Reserva Nacional Magallanes (Magallanes)