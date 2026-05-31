“¡Ahora no piden el beso!”: Reflotan video de cuando José Antonio Neme habría conocido a Camilo Huerta

Entre risas, el animador interpela al público por no pedir un beso con el entrenador al presentarlo en un evento.

Este domingo se viralizó en redes sociales un extracto del Miss Pelarco 2026, evento donde José Antonio Neme aseguró haber conocido a Camilo Huerta, en febrero.

El periodista fue vinculado en una presunta relación extramarital por parte de Camilo hacia Marité Matus y Neme negó los hechos asegurando que no sabía quién era él.





Reflotan video donde José Antonio Neme presenta a Camilo Huerta

“Me había llegado ese dato, pero es una h…; lo he visto una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto, no sabía ni quién era”, expresó en dicha oportunidad en Zona de Estrellas.

En las últimas horas reflotó un video de dicha instancia, el cual causó revuelo en redes sociales debido a los dichos de José Antonio cuando presentó a Camilo.

En él, Neme menciona: “Bueno aquí van a gritar todas porque el chiquillo es guapísimo, tiene buen físico; sí, ya, está bien, hay que reconocerlo, hay que reconocer el carisma, la buena onda, el talento”.

Luego, cuando Camilo llega al escenario, José Antonio le pide al público: “¡Ya po’ pidan el beso, ahora no piden el beso , ah, ahora no!”.

“No pidieron ni un beso, ya, me cargaron”, dijo cuando Huerta se retiró de la tarima.

Momentos más tarde, el animador presenta a Melitón Vera y el público empieza a gritar “el beso”, a lo que Neme arremetió con todo contra los asistentes.

“¿Creen que estoy para el h… de ustedes? Si no lo pidieron con Camilo Hurta, olvídense de que van a tener beso esta noche de mi parte”, concluyó entre rosas. Ahora los registros fueron publicados por ChileNews y Ojo a la Tele en Instagram.

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