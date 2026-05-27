“Lo encuentro tan…”: José Antonio Neme rompe el silencio tras ser vinculado en presunta infidelidad con Camilo Huerta

Esto, luego de que se hiciera pública una querella de Camilo Huerta hacia Marité Matus por injurias graves con publicidad.

Este miércoles, José Antonio Neme rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo vincularon en una presunta infidelidad de Camilo Huerta a Marité Matus.

Esto, luego de que se hiciera pública la querella que interpuso el deportista en contra de Matus por injurias graves con publicidad.





¿Qué dijo José Antonio Neme?

Dentro de los hechos que según Camilo Huerta serían constitutivos de delito, se encuentra una presunta conversación entre el deportista y un amigo, donde le confesaría haber tenido relaciones extramaritales con un periodista de iniciales J.A.N por dinero.

Al respecto, en el último capítulo de Que Te Lo Digo, Neme señaló: “Me había llegado ese dato, pero es una h…; lo he visto una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto, no sabía ni quién era”.

En esa misma línea, agregó: “Es imposible, ahora, puede que especulando, yo también podría decir que me acosté… no sé, po’, con Britney (Spears)”.

Respecto de los rumores que lo vincularon a Huerta, José Antonio fue tajante y declaró: “Me da lo mismo que lo hablen; si total es tan idiota la h… Además, no tiene ni un sentido”.

“Yo no tengo ni una relación, imposible que me cruzara con él; es absurdo eso. Yo no soy periodista de espectáculos tampoco, no sé, lo encuentro tan ridículo, cualquiera puede decir cualquier cosa”, cerró.