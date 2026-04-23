“No le cuentes nada a…”: Revelan nuevos detalles de supuestos chats entre Camilo Huerta y Trini Neira

Pamela Díaz y Trinidad Neira respondieron a los nuevos antecedentes. “Solo les digo: Tiempo al tiempo, y yo, a diferencia de todas, no miento. Ya lo verán, people. Cariños”, escribió La Fiera.

Este jueves, las periodistas Fran Reyes y Caco Saavedra hicieron una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde la segunda mencionada expuso detalles inéditos de los presuntos chats entre Camilo Huerta y Trini Neira.

Cabe destacar que Saavedra fue la periodista encargada de entrevistar a Marité Matus, teniendo acceso a las pruebas que ella dice tener sobre una presunta infidelidad entre Huerta y Neira.





¿Qué dicen los presuntos chats entre Camilo Huerta y Trini Neira?

Al respecto, Saavedra sentenció: “Yo lo que vi fue una conversación entre dos personas, en que él le decía: ‘Qué rico disfrutarte, cabra chica. No le cuentes a la Negra'”.

Este apodo es uno que algunos utilizan para referirse a Pamela Díaz, la madre de Trinidad Neira.

En esa misma línea, Trinidad habría contestado: “No, ¡cómo se te ocurre! La que come dos veces, come hasta tres. No, estás loco, si me quería sacar el gustito”.

En esa misma línea, Saavedra expuso que Neira “después le decía: ‘Te hago una invitación abierta a repetir esto’. Supongo que, no sé, tuvieron relaciones o qué, una invitación a repetir la dinámica”.

Camilo habría contestado: “Bueno, nos arrancamos otro día al gimnasio cuando quieras, sin enamorarse”, a lo que Trinidad habría señalado: “No, estás loco, si me quería sacar el gustito”.

Pero la situación no quedó ahí y el extracto de esa transmisión fue compartido en la cuenta de Instagram de Claudia Ossandón, donde Pamela arremetió con todo.

“Solo les digo: tiempo al tiempo, y yo, a diferencia de todas, no miento. Ya lo verán, people. Cariños”, escribió.

Finalmente, en esa misma publicación, Trini Neira respondió irónicamente con un meme que dice: “Su peluca, señor”, y aparece una persona que trae una peluca de payaso en una bandeja.

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