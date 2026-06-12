Vino a Chile buscando un mejor futuro: Quién era el argentino que murió en el incendio en Santiago

El joven se encontraba desaparecido desde el martes, cuando ocurrió el fuego consumió la casona donde vivía, y fue encontrado este viernes tras labores de Bomberos.

Este viernes Bomberos confirmó el hallazgo del cuerpo de un ciudadano argentino que se encontraba desaparecido tras un incendio que afectó un casona en Santiago.

“Luego de seis horas de trabajo planificado llegamos a ubicar a la víctima. Fue un trabajo arduo, hemos retirado grandes toneladas de escombros y asegurar el sitio por peligro de posible derrumbe”, indicaron desde la institución.

El hallazgo se produjo luego de días de arduo trabajo de los equipos de emergencia para retirar los escombros y asegurar el lugar debido al riesgo de derrumbe.





El siniestro se produjo el pasado martes 9 de junio en una casona ubicada en la intersección de las calles Libertad con Agustinas.

¿Quién era el ciudadano argentino fallecido en el incendio?

El ciudadano argentino fallecido en el incendio de la casona en Santiago fue identificado como Brian Lobos, un hombre 30 años de edad.

El joven había llegado hace dos años y medio a Chile, buscando un mejor futuro financiero para él y su familia al otro lado de la cordillera.

Lobos se encontraba desaparecido desde el día del incendio el martes 9 de junio y no había información de su paradero, por lo que su madre decidió viajar desde Argentina para ayudar con su búsqueda.

“Le envié mensajes y no le llegaban. Lo empecé a llamar y no me pude contactar. Como madre, yo sabía”, declaró su madre en conversación con CHV Noticias.