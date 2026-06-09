“Alcalde no se me vaya”: Vecina encara a Desbordes por incendio en Santiago que dejó 50 damnificados

“No ha hecho absolutamente nada”, reclamó a la autoridad la mujer que vivía en una casa cercana a las viviendas afectadas.

Unos 50 residentes de una casona fueron afectados por el incendio que provocó el derrumbe del inmueble en Santiago Centro. Una vecina que vive al lado de las casas quemadas en la intersección de las calles Libertad y Agustinas, increpó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por lo ocurrido.

“Llevo casi 40 años. Alcalde no se me vaya por favor, escúcheme. Nosotros somos propietarios, en esta cuadra todos arriendan. Hago un llamado al dueño de estas casas, él subarrienda“, expresó.

La mujer reclamó: “Hace unos años se quemó el inmueble de al lado. ¿Usted sabe si vino a venir a fiscalizar? ¿A sacar todo el mugrerío que tiene? No ha hecho absolutamente nada“.

“ Todos estos incendios son por los subarriendos , porque es demasiada la carga eléctrica”, acusó.