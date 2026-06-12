Confirman hallazgo de joven argentino desaparecido en incendio en Santiago

El sujeto se encontraba desaparecido desde el incendio y posterior derrumbe de la casona en el centro de Santiago.

La tarde de este viernes, Bomberos confirmó el hallazgo del cuerpo de un ciudadano argentino que se encontraba desaparecido tras un incendio que afectó un casona en Santiago.

El siniestro se produjo el pasado martes 9 de junio en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Libertad con Agustinas.

El fuego provocó el posterior derrumbe del inmueble lo que demandó el trabajo de personal de emergencia para limpiar los escombros.





El ciudadano argentino se encontraba desaparecido desde el día del siniestro y ni las autoridades o su madre sabían de su paradero.

“Luego de seis horas de trabajo planificado llegamos a ubicar a la víctima. Fue un trabajo arduo, hemos retirado grandes toneladas de escombros y asegurar el sitio por peligro de posible derrumbe”, informaron desde Bomberos.

Fiscalía determinó el trabajo de Labocar de Carabineros en el sitio del suceso.