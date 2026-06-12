“Una falta de respeto”: Periodista mexicana fue acosada mientras grababa despacho sobre Mundial 2026

Montserrat Gómez, profesional especializada en deporte, se encontraba a las afueras del Estadio Azteca reporteando sobre el torneo planetario cuando un aficionado la tocó sin su consentimiento delante de cámara.

Si bien el Mundial 2026 fue inaugurado el jueves y el ambiente festivo y de celebración se ha sentido alrededor del planeta, lamentablemente, una periodista vivió un amargo momento mientras realizaba una cobertura.

Se trata de la periodista deportiva Montserrat Gómez, quien fue víctima de acoso mientras grababa un despacho televisivo a las afueras del Estadio Azteca tras el triunfo de México por sobre Sudáfrica.

La propia comunicadora reflexionó sobre el inaceptable episodio y compartió el registro que captó de forma íntegra el hostigamiento que sufrió en las calles.





“Para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación”, comenzó diciendo. “Pero es inevitable, no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles“, continuó.

“Llegó este pseudo aficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento. Para él simplemente fue un acto ‘gracioso’, pero para mí fue una falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer“, reconoció la profesional.

Al término de la publicación, junto con lamentar lo sucedido, llamó a identificar al agresor: “Tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque si lo conocen, quiero que sepan que es un acosador, cerró.

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