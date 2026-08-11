Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 12 de agosto.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Estación Central, Maipú, Cerrillos, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 12 de agosto

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.