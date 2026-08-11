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Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 12 de agosto. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Estación Central, Maipú, Cerrillos, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 12 de agosto

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Estación Central: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
  • Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
  • La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.
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