Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 12 de agosto.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Estación Central, Maipú, Cerrillos, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 12 de agosto
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: Desde 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
- Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.