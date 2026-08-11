“Yo peleo con quien quiera”: Rebe Naranjo reapareció en redes con ácido mensaje tras quiebre con Nano Calderón

La influencer acusó que le han cerrado 8 perfiles de Instagram, incluido el de su perrita Coca, lo cual comenzó a ocurrir tras el quiebre con Calderón.

Este martes, Rebeca Naranjo reapareció en redes sociales, tras haber desaparecido por completo en los últimos días, alertando a sus seguidoras.

La empresaria llevaba semanas lidiando con una persona, cuya identidad no quiso revelar, que pagaba para que cerraran sus cuentas, según expuso anteriormente.





¿Qué pasó con Rebeca Naranjo?

Al respecto, la expareja de Nano Calderón reapareció en TikTok con un lapidario mensaje: “Mientras en mis contactos yo tenga un abogado, un rati y unos mafiosos, yo peleo con quien quiera”.

En esa misma línea, agregó: “El que tenga miedo a morir que no nazca”.

Sus seguidoras expresaron su preocupación tras no saber de ella en los últimos días, argumentando que incluso le preguntaron a sus amigas sobre su paradero.

Al respecto, la influencer reveló que le han cerrado 8 cuentas de Instagram, lo cual comenzó a ocurrir tras su quiebre con Nano Calderón.

“Me los cierran y ya me aburrí”, expuso Rebeca finalmente, quien además detalló que entre esas cuentas se encontraba el perfil de Instagram de su perrita, Coca.

Revisa la publicación de TikTok: