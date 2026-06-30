“Hay patrones que…”: Nano Calderón protagonizó alocada fiesta en Colombia y Rebeca Naranjo lanzó tajante mensaje

El empresario celebró el cumpleaños de uno de sus amigos en Colombia en una mansión, con mujeres y un jacuzzi.

Este fin de semana, Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras la celebración de cumpleaños de uno de sus amigos en Colombia.

El empresario se sacó una osada fotografía con un grupo de mujeres, y horas después, Rebeca Naranjo lanzó un mensaje que los seguidores interpretaron como una indirecta hacia Nano.





La celebración de cumpleaños de Nano Calderón

A través de su cuenta de Instagram, Nano, quien lleva varios días en Colombia, le dedicó un mensaje de cumpleaños a Alex, su amigo: “De los pocos que dice ‘sí’ a toda la h… que se me ocurre. Todo dicho y todo celebrado”.

Sin embargo, advirtió: “Pero en unas horas vemos qué le agregamos a la celebración”.

En la misma mansión donde celebró el cumpleaños de quien sería su pareja, Meily Flandorffer, Nano armó una gran fiesta con jacuzzi, DJ y luces.

El empresario mostró miles de dólares en cámara y luego se tomó una fotografía con cinco mujeres, las cuales mostraban su trasero en cámara.

Rebeca Naranjo, su expareja, lanzó un lapidario mensaje horas después: “Hay patrones que no se rompen porque… porque lo llevan en la sangre”.

Finalmente, la publicación fue tomada por sus seguidores como una indirecta hacia Nano, por lo que se viralizó rápidamente en redes.

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