“Vamos a poder estar juntos”: Presunta pareja de Nano Calderón publicó romántica confesión en redes

La influencer admitió “estar enamorada” y aseguró que pronto se reunirá con esa persona: “Después de todo este tiempo, de tantas cosas que han pasado”.

Meily Flandorffer, la presunta nueva pareja de Nano Calderón, causó revuelo este lunes tras publicar una romántica confesión de amor en redes sociales.

El escrito duró solo unos minutos en su perfil de Instagram y luego lo borró tras admitir que se encuentra enamorada.





¿Qué dijo la presunta pareja de Nano Calderón?

“Estoy tan feliz que ni siquiera sé cómo explicarlo”, comenzó diciendo Meily en las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Después de todo este tiempo, de tantas cosas que han pasado y de tantos momentos que hemos tenido que vivir a la distancia, por fin llega el día en que vamos a poder estar juntos”.

Aunque la modelo no mencionó a Nano Calderón directamente, sí se creó una nueva cuenta secundaria en Instagram recientemente donde el hijo de Raquel Argandoña la sigue.

Además, Meily expuso: “No te imaginas la emoción que siento de saber que vas a estar aquí, en Colombia, conmigo. Siento mariposas, nervios, felicidad. Todo al mismo tiempo”.

“Me muero de ganas de verte, abrazarte y compartir cada momento a tu lado. La verdad, me hace muy feliz saber que la persona que amo está a punto de llegar. Ya falta muy poquito, y no puedo dejar de sonreír cada vez que lo pienso”, confesó la modelo.

La publicación solo estuvo menos de 10 minutos disponible en su cuenta de Instagram y luego la eliminó, pero concluyó el texto admitiendo: “Ah, y no me molesten, que estoy enamorada”.

Cabe destacar que desde hace semanas se especula un romance entre Nano y Meily; sin embargo, al hijo de Raquel Argandoña también se le ha vinculado con otras mujeres en Chile.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado un romance, pero Meily le dedicó un romántico video recientemente en redes sociales a Calderón e incluso lo etiquetó.

Revisa la publicación de Instagram: