Tras fotografía donde aparecen besándose: Revelan identidad de quien sería la nueva pareja de Nano Calderón

Se trataría de una influencer y modelo colombiana que supera los 15.000 seguidores en Instagram.

Este miércoles se reveló la identidad de quien sería la nueva pareja de Nano Calderón, a quien habría conocido durante un reciente viaje por el Caribe.

Esto, luego de que en los últimos días, el hijo de Raquel Argandoña, publicara una polémica historia donde aparece besando a otra mujer que no es Rebeca Naranjo.

Esta última declinó referirse al presunto quiebre sentimental con el hijo de Raquel Argandoña y lo último que mencionó fue que no se iba a referir a su vida privada.





¿Quién es la nueva pareja de Nano Calderón?

Sin embargo, los rumores aumentaron en las últimas semanas, cuando Nano viajó a Cancún con sus amigos, donde se le vio junto a varias mujeres celebrando y con una de ellas andaba de la mano.

Según Adriana Barrientos en Zona de Estrellas, la mujer en cuestión sería Meily Flandorffer, modelo e influencer colombiana que cuenta con más de 17.000 seguidores en Instagram.

La panelista expuso que el viernes pasado, Nano publicó una fotografía con Meily en la madrugada, donde aparecen ambos besándose al interior de un ascensor.

La publicación duró cerca de una hora en la red social y luego Nano la eliminó. Además, cabe destacar que Calderón y Meily se siguen mutuamente en Instagram.

Desde que Nano fue acusado de agresión por el influencer español, Santiago Peredo, que se rumorea un quiebre amoroso con Rebeca Naranjo, quien durante ese tiempo recibió la visita de su familia desde Venezuela.

Esta última viajó a Viña del Mar durante ese periodo y actualmente se encuentra de viaje en Venezuela, lo que siguió aumentando los rumores de quiebre sentimental entre ambos.

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