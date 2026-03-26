“No sé qué puede hacer este tipo”: Presunta víctima de Nano Calderón rompe el silencio y revelan nuevos detalles

El influencer habría perdido incluso una de sus piezas dentales tras la golpiza.

Santiago Peredo, el influencer que acusó a Nano Calderón por una presunta agresión en Huechuraba, rompió el silencio y su abogado, Ariel Wolfenson, reveló nuevos antecedentes del hecho.

El abogado del querellante señaló que la acción legal se presentó por los delitos de homicidio frustrado, lesiones graves y amenazas.





¿Qué dijo Santiago Peredo?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Santiago comentó que está: “Asustado, choqueado, dolor por todo el cuerpo, lesiones en la cara, pero nada, o sea, recuperándome como puedo, de a poco”.

En esa misma línea, agregó: “Después del encuentro, él siguió amenazando que me iba a ir a buscar a la casa. Yo no soy de aquí, eso me tiene un poco asustado, preocupado, angustiado; no sé qué puede hacer este tipo”.

“Yo estoy aquí tratando de recuperarme, siguiendo las pautas del médico, pero con dolores, molestias, un corte en el labio; no sé qué más decirte, estoy un poco en shock, no sé si este tipo pueda llegar a tomar represalias mayores”, aseguró Peredo.

En esa misma línea, su abogado confirmó que presenta una lesión en la sien, perdió una pieza dental, fue golpeado en el estómago con golpes y patadas; y aseguró que Nano estaba solo.

Además, Wolfenson explicó que Santiago trabajaba en la bencinera al momento de la agresión y que hubo al menos tres testigos que intentaron frenar la golpiza.

“Nos lleva a pensar que hubo algún tipo de premeditación de parte del señor Calderón“, expresó el abogado.

Wolfenson explicó las razones por las cuales se le acusa a Nano de homicidio frustrado: “Tuvo temor de muerte y él (Santiago) me comenta que si no hubiese sido separado por las personas que estaban a su alrededor, esto podría haber llegado a otro nivel”.

“Al momento de realizar la denuncia en Carabineros, el Ministerio Público emitió una orden de detención en contra del señor Calderón”, agregó el abogado, quien expuso que Nano habría sido buscado dos domicilios sin resultados.

Finalmente, Wolfenson concluyó: “Santiago quiere que se haga justicia, quiere que se muestre esto y que esta persona tenga las consecuencias que el derecho manda, nada más”.