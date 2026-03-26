Nano Calderón reapareció en redes sociales tras presunta golpiza contra influencer en Huechuraba

Con una sencilla fotografía, Nano desmintió los rumores que aseguraban que no se encontraba en su casa y que estaba inubicable.

Este jueves, Nano Calderón reapareció en sus redes sociales tras darse a conocer que el influencer Santiago Peredo interpuso una querella en su contra tras una presunta golpiza en una bencinera en Huechuraba.

La acción judicial detalla que se le acusa de cuasidelito de homicidio, amenazas y lesiones, lo que fue revelado por Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram.





Nano Calderón reaparece en redes sociales tras querella en su contra

El pasado 22 de marzo, Nano acusó al influencer de haber utilizado una foto suya para aparentar lujos en sus redes sociales. En ella se ven bolsas de compra de una marca francesa, lo que provocó el enojo del hijo de Raquel Argandoña.

“Pásame una dirección para que nos veamos al tiro y la hacemos corta”, había escrito Calderón, quien se habría encontrado con Santiago al día siguiente, el 23 de marzo.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre la querella, Nano estuvo inactivo en redes sociales, mientras que su pareja, Rebeca Naranjo, también dejó de publicar contenido con él y se mostró junto a su familia.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves, el influencer reapareció publicando una fotografía donde aparece en la piscina de su casa con la canción “Soleao” de Myke Towers y Quevedo, de fondo.

Con ello, el empresario desmiente las acusaciones que se publicaron en las últimas horas en algunos portales, donde se aseguraba que Calderón estaba inubicable y fuera de su casa.

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