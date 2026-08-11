César Rodríguez, imputado por el homicidio de la profesora estadounidense en Vicuña, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal fijó una audiencia para revisar los antecedentes de una eventual inimputabilidad.

En prisión preventiva quedó César Rodríguez, ciudadano venezolano imputado por el homicidio de la profesora estadounidense Anne Gray en Vicuña, región de Coquimbo. Sin embargo, su defensa entregó un inesperado argumento sobre el supuesto motivo del crimen.

Según consignó Diario El Día, durante la audiencia de formalización, la defensa de Rodríguez sostuvo que su representado podría ser inimputable debido a un presunto brote psicótico que habría afectado su capacidad de comprender sus actos al momento del crimen.

Un supuesto “llamado de Jesucristo”

Según se expuso ante el tribunal, el propio acusado habría manifestado que actuó producto de un supuesto “llamado de Jesucristo” y que no estaba consciente de lo que hacía cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida de la mujer de 47 años.

“Tenemos antecedentes preliminares que pueden dar cuenta de una inimputabilidad”, afirmó la defensora Rocío Riveros durante la audiencia, apuntando a que el estado mental de Rodríguez deberá ser evaluado mediante peritajes especializados durante el desarrollo de la investigación.





La abogada intentó evitar la prisión preventiva, argumentando que su representado no constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, que cuenta con domicilio conocido y que, tras los hechos, no habría intentado ocultarse ni abandonar la zona.

Sin embargo, el tribunal rechazó dichos planteamientos y acogió la solicitud de la Fiscalía, decretando la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Solicitan audiencia para discutir eventual inimputabilidad

Tras conocerse la resolución, la defensa pidió fijar una audiencia para debatir una eventual suspensión del procedimiento, argumentando precisamente la existencia de antecedentes relacionados con la salud mental del acusado.

La solicitud fue acogida por el tribunal, por lo que se programó una nueva audiencia para el próximo 10 de septiembre, instancia en la que se analizarán los antecedentes que podrían sustentar una eventual inimputabilidad.

Además, la abogada solicitó que Gendarmería adopte medidas especiales mientras Rodríguez permanezca privado de libertad.

La petición también fue acogida, por lo que se realizará una evaluación de salud mental para determinar las condiciones en que el imputado cumplirá la medida cautelar.