Conocida marca de conservas rematará más de 70 mil latas: Cuándo es la subasta y cómo se puede acceder

La puja será 100% online y se rematarán tanto conservas como distintos bienes que eran de la empresa, como mobiliario y artículos de oficina, entre otros.

Este próximo jueves 13 de agosto, Centauro Conservas efectuará un remate online que contará con más de 70 mil latas de conserva.

La marca oriunda de Valparaíso quebró y su declaración fue aprobada en febrero de este año, tras 118 años de historia, por compromisos con acreedores que ascienden a $2.343 millones.





¿Cómo, cuándo y dónde se realizará el remate de Centauro Conservas?

La puja estará a cargo de Remates del Río el próximo jueves 13 de agosto a las 11:00 horas y tendrán una modalidad 100% online.

Es importante destacar que tanto las conservas como los artículos serán subastados en el mismo bloque horario.

Para participar solo debes:

Ingresa al sitio web oficial de Remates del Río.

Haz clic en “Calendario de remates”.

Presiona el remate de bienes o productos del 13 de agosto.

Crea tu formulario de ingreso y clave.

Inscríbete en el remate que gustes en la sección “Regístrate”.

Constituye tu garantía.

Haz clic en “Ingresar al remate” el jueves 13 de agosto a las 11:00 horas.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido:

Finalmente, según informó Remates del Río, entre los artículos a subastar se encuentran frutillas, tomates, duraznos, cerezas, POS de venta y muchos más.

La lista con el detalle completo de lotes a subastar también está disponible en el mismo sitio web.